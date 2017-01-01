Деревню в Ленинградской области отрезало от внешнего мира

Автор: yuliail Дата публикации: 00:42

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Деревня, к которой нет дорог. И это - не фантастика. По словам мобильного репортёра из Ленинградской области, на карте не найти ни одной проезжей части, которая бы вела к их деревне Жилое Горнешно. Она находится в лесу. Там проживают дети, женщины, старики. И с большой землёй их связывает только "направление", которое с дождями или половодьем превращается в грязевое месиво. Не то, чтобы проехать, даже пройти по глубоким рытвинам - сложно, рассказывает местный житель. Люди переживают, что скорая и пожарные могут попросту не проехать по такой проселочной дороге к жителям деревни, особенно во времена распутицы.