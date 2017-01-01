Люди на инвалидных колясках с трудом преодолевают пешеходный переход в центре Москвы

Автор: PAREN Дата публикации: 12:45

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207062

Хотели как лучше, а получилось как всегда. "Это - про пешеходный переход в самом центре Москвы," - рассказывает мобильный репортёр из столицы. Там, по словам автора ролика, "зебра" упирается в бетонную клумбу. И людям, которые передвигаются по городу с помощью инвалидных колясок, крайне сложно попасть на другу сторону дороги. Им даже негде развернуться: покатый подъём по бокам ограничен выступами. "Для проезда на коляске в большинстве случаев требуется чья-то помощь," - пишет мобильный репортёр.Вот, что пишет мобильный репортёр:"В самом центре Москвы, на Лубянской площади, рядом с Центральным детским магазином. Какое-то время назад сделали переход.В том числе и наклон, для колясок. Но данный подъем сделан очень не удачно. Он почти сразу упирается в каменную ограду клумбы. При попытке подняться на инвалидной коляске возникают проблемы. Кроме того, подъем не гладкий, у него есть выпирающие бока, которые мешают коляске подняться или спуститься. В большинстве случаев требуется чья-то помощь".