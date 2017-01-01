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Люди на инвалидных колясках с трудом преодолевают пешеходный переход в центре Москвы

Автор:
PAREN
Дата публикации:
12:45
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Хотели как лучше, а получилось как всегда. "Это - про пешеходный переход в самом центре Москвы," - рассказывает мобильный репортёр из столицы. Там, по словам автора ролика, "зебра" упирается в бетонную клумбу. И людям, которые передвигаются по городу с помощью инвалидных колясок, крайне сложно попасть на другу сторону дороги. Им даже негде развернуться: покатый подъём по бокам ограничен выступами. "Для проезда на коляске в большинстве случаев требуется чья-то помощь," - пишет мобильный репортёр.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"В самом центре Москвы, на Лубянской площади, рядом с Центральным детским магазином. Какое-то время назад сделали переход.
В том числе и наклон, для колясок. Но данный подъем сделан очень не удачно. Он почти сразу упирается в каменную ограду клумбы. При попытке подняться на инвалидной коляске возникают проблемы. Кроме того, подъем не гладкий, у него есть выпирающие бока, которые мешают коляске подняться или спуститься. В большинстве случаев требуется чья-то помощь".


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