Люди на инвалидных колясках с трудом преодолевают пешеходный переход в центре Москвы
- Автор:
- PAREN
- Дата публикации:
- 12:45
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- 16
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"В самом центре Москвы, на Лубянской площади, рядом с Центральным детским магазином. Какое-то время назад сделали переход.
В том числе и наклон, для колясок. Но данный подъем сделан очень не удачно. Он почти сразу упирается в каменную ограду клумбы. При попытке подняться на инвалидной коляске возникают проблемы. Кроме того, подъем не гладкий, у него есть выпирающие бока, которые мешают коляске подняться или спуститься. В большинстве случаев требуется чья-то помощь".
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04.05 23:00 | Стрелец
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