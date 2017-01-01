Нижний Новгород зарастает мусором

Автор: Таисия Головицкая Дата публикации: 10:09

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207065

Улицы Нижнего Новгорода превратились в бесконечную свалку. По словам мобильного репортёра, горы мусора растут на территории нескольких посёлков города, а также на улицах Нартова, Бекетова, Заярской, на проспекте Гагарина. И это - не полный список погребенных под мусором улиц, добавляет мобильный репортёр. С чем связано запустение города - для местных жителей загадка. "Может, коммунальщики устроили забастовку?" - предполагает автор этих кадров.Вот, что пишет мобильный репортёр:"В Нижнем Новгороде, к сожалению, комунальщики бастуют, перестали убирать мусор, в поселках: Стригино, Гнилицы, Нагулино, Доскино, а так же собранные мешки на проспекте Гагарина, на улице Нартова, на улице Бекетова, на улице Заярской и т.д. Хотя люди деньги за налог по уборке мусора исправно платят".