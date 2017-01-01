Нижний Новгород зарастает мусором
- Автор:
- Таисия Головицкая
- Дата публикации:
- 10:09
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- 32
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"В Нижнем Новгороде, к сожалению, комунальщики бастуют, перестали убирать мусор, в поселках: Стригино, Гнилицы, Нагулино, Доскино, а так же собранные мешки на проспекте Гагарина, на улице Нартова, на улице Бекетова, на улице Заярской и т.д. Хотя люди деньги за налог по уборке мусора исправно платят".
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