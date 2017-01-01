Подготовка к празднованию 9 мая у Триумфальной арки
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 10:36
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- 17
На Поклонной горе на западе столицы идёт подготовка в празднованию 9 мая: установлены стеллы, штоки, идёт монтаж сцены.
- 17
На Поклонной горе на западе столицы идёт подготовка в празднованию 9 мая: установлены стеллы, штоки, идёт монтаж сцены.
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