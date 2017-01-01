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Подготовка к празднованию 9 мая у Триумфальной арки

Автор:
Max_019
Дата публикации:
10:36
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На Поклонной горе на западе столицы идёт подготовка в празднованию 9 мая: установлены стеллы, штоки, идёт монтаж сцены.

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