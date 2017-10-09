В сочинском парке вырос палаточный "Шанхай"
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 10:50
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- 25
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Поселок Лоо, город Сочи, Лазаревский район. Маленький парк длиной 200 метра и шириной 3 метра заполонили торговыми палатками. Там, где дети игрались и катались на велосипедах, теперь стоят торговые палатки. Администрация обратилась убрать палатки, но нашёлся человек с документами, подтверждающими собственность. Этот мини-парк находится в 4 метрах от федеральной трассы. В Лоо больше негде прогуляться или сесть на лавочку, или детям поиграться, покататься на велосипедах. Везде хаотично стоят торговые ларьки. А тут и появились торговые палатки. Очень попросили бы провести по этому поводу проверку или хотя бы напечатать или показать по телевидению. Тут просто творится беспредел".
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