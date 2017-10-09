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В сочинском парке вырос палаточный "Шанхай"

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10:50
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Серые стены многочисленных палаток высятся там, где совсем недавно гуляли люди. Жители сочинского посёлка Лоо жалуются на палаточный "Шанхай", который вырос в одном из парков города. "Место, где играли дети, люди катались на велосипедах, заставлено торговыми палатками," - пишет мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Поселок Лоо, город Сочи, Лазаревский район. Маленький парк длиной 200 метра и шириной 3 метра заполонили торговыми палатками. Там, где дети игрались и катались на велосипедах, теперь стоят торговые палатки. Администрация обратилась убрать палатки, но нашёлся человек с документами, подтверждающими собственность. Этот мини-парк находится в 4 метрах от федеральной трассы. В Лоо больше негде прогуляться или сесть на лавочку, или детям поиграться, покататься на велосипедах. Везде хаотично стоят торговые ларьки. А тут и появились торговые палатки. Очень попросили бы провести по этому поводу проверку или хотя бы напечатать или показать по телевидению. Тут просто творится беспредел".

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