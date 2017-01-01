Зима вернулась в Красноярский край

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 10:46

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207072

Зима нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь. Вот и жители Иланского, что в Красноярском крае, совсем не ждали возвращения зимы. А она вернулась - и со снегом. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, горожан на улицах теперь встречает удивительная картина: молодая зелёная трава припорошена свежевыпавшими осадками.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Вроде май на дворе, а маем и не пахнет. Выходя из дома сегодня утром, я сильно удивился от увиденного - на улице падал снег. Зеленую траву немного припорошило. Так хочется переиначить после такого начало песни "Сердце":Зима нечаянно нагрянет,Когда её совсем не ждёшь....Хорошо, что сугробов нет. А могли быть. Впрочем, майские снегопады потихоньку становятся для нас традицией".