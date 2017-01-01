Зима вернулась в Красноярский край
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 10:46
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- 9
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Вроде май на дворе, а маем и не пахнет. Выходя из дома сегодня утром, я сильно удивился от увиденного - на улице падал снег. Зеленую траву немного припорошило. Так хочется переиначить после такого начало песни "Сердце":
Зима нечаянно нагрянет,
Когда её совсем не ждёшь....
Хорошо, что сугробов нет. А могли быть. Впрочем, майские снегопады потихоньку становятся для нас традицией".
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