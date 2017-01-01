Усть-Кутские пожарные вызволили из ямы корову

Автор: irkmchs Дата публикации: 11:17

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41 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207076

«Помогите! Тонет корова» - такое сообщение поступило сегодня в пожарную охрану города Усть-Кута от очевидцев. Второй звонок был из мэрии. К месту был направлен 4-й пожарный караул пожарно-спасательной части № 30. На территории городского водозабора прошлой осенью прошли ремонтные работы, весной грунт сел, и талые воды размыли его. В одну из образовавшихся грязевых ям и провалилась бурёнка. Хозяин искал корову и нашёл, когда пожарные уже пытались вытащить её. Поставить крановую установку и лебёдку на месте оказалось невозможным. Поэтому, продев под корову пожарные рукава, весь караул вытаскивал её вручную. Кадры спасательной операции запечатлел местный мобильный репортёр.На всю спасательную операцию ушло 15 минут. Было тяжело, но пожарные оказались крепкими ребятами и вызволили к тому времени обессилевшее животное."Спасать – наша работа. Мы никогда не отказываем в помощи тем, кто обращается на номер «101», стараемся предпринять все возможные меры, - пояснил начальник Усть-Кутского гарнизона пожарной охраны Виктор Крохта, – тот же 4 пожарный караул прошлой зимой спас со льда водохранилища замерзающего человека".