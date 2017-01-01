В Красноярском крае затопленный тоннель превратился в ловушку для пешеходов и автомобилистов

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 13:56

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207078

В Иланском затопило тоннель, который соединяет два микрорайона города. Местные жалуются, что в огромной луже глохнут автомобили. А пешеходы вынуждены идти едва ли не по колено в воде. Есть и другой путь: вверх по крутому склону и дальше по железнодорожным путям. "По такой "дороге" в обход можно травмироваться, получить перелом," - добавляет мобильный репортёр. По его словам, лужа не высыхает уже больше месяца. И откачивать воду, как сообщает автор этих кадров, местные коммунальщики почему-то не торопятся.Вот, что пишет мобильный репортёр:"В Иланском, возле озера Восточное, существует адский тоннель, связывающий микрорайон Старая Илань и Железнодорожный микрорайон. Я не оговорился - именно адский тоннель. Он затоплен как с одной, так и с другой стороны. Машины, автобусы с трудом проходят каждый раз через полный воды тоннель. На кадрах видно, как одна машина разворачивается, увидев этот затопленный тоннель. Но некоторые всё же пытаются преодолеть водную преграду. "УАЗик" прошёл благополучно, а "буханке" откровенно не повезло: вода всё-таки попала под капот, машина заглохла. А пешеходам пройти на другую сторону дороги - сродни прохождению полосы препятствий. Чтобы пройти, не промочив ноги, пешеходам нужно взобраться на железнодорожные пути и аккуратно потом с них спуститься - чтобы не получить травм и переломов. Такая ситуация продолжается больше месяца. Администрация считает, что от откачки воды здесь толку никакого. А жители считают ровным счётом наоборот".