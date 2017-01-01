В Красноярском крае затопленный тоннель превратился в ловушку для пешеходов и автомобилистов
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 13:56
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- 33
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"В Иланском, возле озера Восточное, существует адский тоннель, связывающий микрорайон Старая Илань и Железнодорожный микрорайон. Я не оговорился - именно адский тоннель. Он затоплен как с одной, так и с другой стороны. Машины, автобусы с трудом проходят каждый раз через полный воды тоннель. На кадрах видно, как одна машина разворачивается, увидев этот затопленный тоннель. Но некоторые всё же пытаются преодолеть водную преграду. "УАЗик" прошёл благополучно, а "буханке" откровенно не повезло: вода всё-таки попала под капот, машина заглохла. А пешеходам пройти на другую сторону дороги - сродни прохождению полосы препятствий. Чтобы пройти, не промочив ноги, пешеходам нужно взобраться на железнодорожные пути и аккуратно потом с них спуститься - чтобы не получить травм и переломов. Такая ситуация продолжается больше месяца. Администрация считает, что от откачки воды здесь толку никакого. А жители считают ровным счётом наоборот".
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