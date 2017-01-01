s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Нижнем Новгороде разрушаются фасады домов

В Нижнем Новгороде разрушаются фасады домов

Автор:
vadic
Дата публикации:
16:14
  • 16
  • 0

В историческом центре Нижнего Новгорода разрушаются фасады домов. По словам местного мобильного репортёра, штукатурка крошится и обваливается, а балконы и вовсе "держатся на честном слове". "Фрагменты фасада могут упасть на головы прохожих в любой момент," - беспокоится автор этих кадров.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"В историческом центре Нижнего Новгорода разрушаются фасады домов. На видео - одноименное название дома "Серая лошадь" на Большой Покровской, 60. Нет ремонта, балконы держатся на честном слове, штукатурка падает. Ограждения нет, и ремонта тоже. Мимо проходит много людей, в том числе и туристы. Хотят лишь повесить фальш-фасад и прикрыть им разрушения к будущему Чемпионату Мира по футболу 2018 года, который пройдёт в нашем городе. При этом, жители платят за капремонт и за "содержание и ремонт жилья". Но ремонта ни разу не было".

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
13:36 | temerov
В Якутске люди живут в ветхих "трущобах"
79 0
04.05 15:10 | mreportertv
В Китае невеста бросила букет и проломила потолок
40 0
12:09 | Таисия Головицкая
Жители Нижнего Новгорода добираются до дома по лужам и ухабам
98 0
12.01 12:35 | lipos1994
Жилые дома подтапливает водой в посёлке Маршальск Калининградской области