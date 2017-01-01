В Нижнем Новгороде разрушаются фасады домов

Автор: vadic Дата публикации: 16:14

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207086

В историческом центре Нижнего Новгорода разрушаются фасады домов. По словам местного мобильного репортёра, штукатурка крошится и обваливается, а балконы и вовсе "держатся на честном слове". "Фрагменты фасада могут упасть на головы прохожих в любой момент," - беспокоится автор этих кадров.Вот, что пишет мобильный репортёр:"В историческом центре Нижнего Новгорода разрушаются фасады домов. На видео - одноименное название дома "Серая лошадь" на Большой Покровской, 60. Нет ремонта, балконы держатся на честном слове, штукатурка падает. Ограждения нет, и ремонта тоже. Мимо проходит много людей, в том числе и туристы. Хотят лишь повесить фальш-фасад и прикрыть им разрушения к будущему Чемпионату Мира по футболу 2018 года, который пройдёт в нашем городе. При этом, жители платят за капремонт и за "содержание и ремонт жилья". Но ремонта ни разу не было".