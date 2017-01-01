В Челябинске рекламный щит упал на женщину с ребёнком
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:59
-
- 23
Видео: "Вконтакте" / Регион-74 | Челябинск
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