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В Челябинске рекламный щит упал на женщину с ребёнком

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:59
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В Челябинске рекламный щит упал на женщину с ребёнком. Момент происшествия снял на видео водитель проезжавшей мимо машины. По его словам, всё случилось за считанные секунды. Прохожая вовремя заметила опасность и попыталась отскочить. Однако в последний момент её все-таки ударило щитом. Женщина упала на землю. На помощь пострадавшей сразу же бросились прохожие. Пользователи пишут, что она не получила серьезных травм. Как комментируют жители Челябинска, в тот день в городе был очень сильный ветер, который ломал толстые ветки на деревьях и валил металлические заборы.
Видео: "Вконтакте" / Регион-74 | Челябинск

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