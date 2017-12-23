Праздничное мероприятие "Победная весна" состоялось на Якиманке

Автор: tim777 Дата публикации: 16:36

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7 мая днём в центре Москвы в районе Якиманка состоялось праздничное мероприятие в преддверии Дня Победы - "Победная весна". В мероприятии приняли участие жители района, ветераны и сотрудники районных служб. В программе мероприятия состоялся праздничный концерт с участием духового оркестра, на котором жители Якиманки могли стать полноправными участниками необычного действа. Собравшиеся пели песни военных лет, танцевали, а также принимали участие во многочисленных конкурсах и мастер-классах, организованных досуговыми учреждениями района. Мероприятие состоялось в теплой дружественной атмосфере.