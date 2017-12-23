s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Праздничное мероприятие "Победная весна" состоялось на Якиманке

Праздничное мероприятие "Победная весна" состоялось на Якиманке

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:36
  • 36
  • 0

7 мая днём в центре Москвы в районе Якиманка состоялось праздничное мероприятие в преддверии Дня Победы - "Победная весна". В мероприятии приняли участие жители района, ветераны и сотрудники районных служб. В программе мероприятия состоялся праздничный концерт с участием духового оркестра, на котором жители Якиманки могли стать полноправными участниками необычного действа. Собравшиеся пели песни военных лет, танцевали, а также принимали участие во многочисленных конкурсах и мастер-классах, организованных досуговыми учреждениями района. Мероприятие состоялось в теплой дружественной атмосфере.

  • 36
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
17:29 | denis947
Работы по программе "Моя улица" на Миусской площади
61 1
14:25 | grinpavel2033
В Московском метро выступил оркестр кадетского класса
186 0
23.12.2017 18:57 | tim777
"Весело, встретим Новый год!": на Якиманке прошли праздничные гуляния
67 0
14.04 18:11 | Fedostas
Военно-патриотические занятия прошли в городском парке Ростова-на-Дону