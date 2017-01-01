Ребенок пострадал в ДТП четырех автомобилей на 29 МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 19:48

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Ребенок пострадал в результате ДТП на 29 км МКАД в районе Бирюлево Восточное в Москве. На внешней стороне кольца в левом ряду столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей - ребенок. Для госпитализации мальчика в возрасте пяти лет к месту аварии вылетал санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). С места аварии экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы.