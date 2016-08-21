Вода вытекает из чаши фонтана в Саратове
- Автор:
- Katushkalds
- Дата публикации:
- 14:05
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- 32
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"На видео фонтан, который находится в сквере "Дружбы народов", напротив администрации Заводского района города Саратова. Фонтан сломан! Видно, что вода переливается за борта. Видимо, что-то забилось. Или на "радостях" налили слишком много воды. Выглядит отвратительно!".
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