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Вода вытекает из чаши фонтана в Саратове

Автор:
Katushkalds
Дата публикации:
14:05
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Льётся через край. Фонтан работает странным образом в сквере "Дружбы народов" в Саратове. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, вода там льётся из чаши. Воды в фонтане слишком много. Очевидцы предполагают, что всему виной засор. И устранять его, как рассказывает местный житель, пока что не торопятся.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"На видео фонтан, который находится в сквере "Дружбы народов", напротив администрации Заводского района города Саратова. Фонтан сломан! Видно, что вода переливается за борта. Видимо, что-то забилось. Или на "радостях" налили слишком много воды. Выглядит отвратительно!".


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