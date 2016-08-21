Вода вытекает из чаши фонтана в Саратове

Автор: Katushkalds Дата публикации: 14:05

32

32 0

32

32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207105

Льётся через край. Фонтан работает странным образом в сквере "Дружбы народов" в Саратове. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, вода там льётся из чаши. Воды в фонтане слишком много. Очевидцы предполагают, что всему виной засор. И устранять его, как рассказывает местный житель, пока что не торопятся.Вот, что пишет мобильный репортёр:"На видео фонтан, который находится в сквере "Дружбы народов", напротив администрации Заводского района города Саратова. Фонтан сломан! Видно, что вода переливается за борта. Видимо, что-то забилось. Или на "радостях" налили слишком много воды. Выглядит отвратительно!".