В Тюменской области "дорога жизни" превратилась в непролазную грязь
- Автор:
- Jorik
- Дата публикации:
- 14:51
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- 22
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"В Тюменской области, в Заводоуковском районе, от села Новая заимка до деревни Новозаимская пять километров отвратительной дороги. В дожди весной, летом и осенью невозможно проехать ни туда, ни обратно. Автобусы отказываются ехать, автобус со школьниками сносит с дороги. Из-за труднодоступности поселения в деревне закрыли магазин. Неоднократно писали обращение в администрацию Заводоуковского района и Тюменской области, ответ был один: "Дорога в ремонте не нуждается!". Новозаимская администрация прямо говорит: "Дорогу можете не ждать". Щебенили дорогу лет 15 назад! Вот так и живем. А дорога бывает во много раз хуже, чем сейчас на видео!".
- 22
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