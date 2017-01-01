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В Тюменской области "дорога жизни" превратилась в непролазную грязь

Автор:
Jorik
Дата публикации:
14:51
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В посёлке Новозаимская, что Тюменской области, закрыли продуктовый магазин. А водители автобусов отказываются подъезжать к населённому пункту. И всё - из-за состояния проезжей части, которая ведёт в посёлок. Весной, летом и осенью дорога превращается в непролазное грязевое месиво. "Невозможно проехать ни туда, ни обратно," - рассказывает мобильный репортёр. Однако "дорогу жизни", как называют её местные жители, ремонтировать не спешат.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"В Тюменской области, в Заводоуковском районе, от села Новая заимка до деревни Новозаимская пять километров отвратительной дороги. В дожди весной, летом и осенью невозможно проехать ни туда, ни обратно. Автобусы отказываются ехать, автобус со школьниками сносит с дороги. Из-за труднодоступности поселения в деревне закрыли магазин. Неоднократно писали обращение в администрацию Заводоуковского района и Тюменской области, ответ был один: "Дорога в ремонте не нуждается!". Новозаимская администрация прямо говорит: "Дорогу можете не ждать". Щебенили дорогу лет 15 назад! Вот так и живем. А дорога бывает во много раз хуже, чем сейчас на видео!".


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