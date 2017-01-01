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Строительство разворотной эстакады на Рублёвском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:03
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На западе столицы продолжается реконструкция южного участка Северо-Западной хорды. В рамках реконструкции улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко и Кубинка на Рублёвском шоссе, у дома 79, идёт строительство разворотной эстакады. В будущем автомобилистам при движении в сторону Аминьевского шоссе не придётся ехать на разворот через 2-й Минский путепровод. Разворот будет осуществляться через дублёр Рублёвского шоссе у дома 79. Строители уже возводят опоры для подъёма на эстакаду, виден каркас самой эстакады. Первоначально в планах строителей было строительство в этом месте подземного разворотного тоннеля, но по невыясненным причинам строительство тоннеля отменили и начали строить эстакаду. Данная стройка очень не нравится жителям близлежащих домов. По сути, эстакада будет прямо под окнами. Завершение всех работ на южном участке СЗХ запланировано на конец 2018 г.

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