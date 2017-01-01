s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Заканчивается возведение Крылатского моста на южном участке Северо-Западной хорды

Заканчивается возведение Крылатского моста на южном участке Северо-Западной хорды

Автор:
Max_019
Дата публикации:
07.05 22:57
  • 18
  • 0

В рамках реконструкции южного участка Северо-Западной хорды на западе столицы заканчивается возведение дублёра Крылатского моста. Основные конструкции моста готовы. Закончен монтаж барьерного ограждения, установлены светоотражатели, решётки водоотводных лотков, установлена система автоматической противогололёдной обработки дороги. Осталось завершить благоустройство и укрепить береговой откос. На проезжей части установлена контактная троллейбусная сеть, установлены мачты освещения, нанесена дорожная разметка.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

55 0
07.05 22:03 | Max_019
Строительство разворотной эстакады на Рублёвском шоссе
128 2
28.04 20:22 | Leobr
В Тихвине открылось движение по новому мосту