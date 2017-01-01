Заканчивается возведение Крылатского моста на южном участке Северо-Западной хорды

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В рамках реконструкции южного участка Северо-Западной хорды на западе столицы заканчивается возведение дублёра Крылатского моста. Основные конструкции моста готовы. Закончен монтаж барьерного ограждения, установлены светоотражатели, решётки водоотводных лотков, установлена система автоматической противогололёдной обработки дороги. Осталось завершить благоустройство и укрепить береговой откос. На проезжей части установлена контактная троллейбусная сеть, установлены мачты освещения, нанесена дорожная разметка.