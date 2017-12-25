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В Твери начали петь соловьи

Автор:
elenacarmen710
Дата публикации:
14:05
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Соловьиная трель вновь раздалась на улицах Твери после зимнего перерыва. С приходом солнца и тепла в город вернулись соловьи. И теперь звонкая песнь перелётных птиц, по словам мобильного репортёра, слышна во всех парках и садах города.

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