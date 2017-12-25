В Твери начали петь соловьи

Автор: elenacarmen710 Дата публикации: 14:05

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49 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207110

Соловьиная трель вновь раздалась на улицах Твери после зимнего перерыва. С приходом солнца и тепла в город вернулись соловьи. И теперь звонкая песнь перелётных птиц, по словам мобильного репортёра, слышна во всех парках и садах города.