На улицах Москвы к Дню Победы устанавливают мультимедийные экраны

Автор: Uwis Дата публикации: 00:38

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На улицах Москвы к Дню Победы устанавливают мультимедийные экраны, на которых показывают документальную хронику под песни военных лет.