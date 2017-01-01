На улицах Москвы к Дню Победы устанавливают мультимедийные экраны
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:38
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- 13
На улицах Москвы к Дню Победы устанавливают мультимедийные экраны, на которых показывают документальную хронику под песни военных лет.
- 13
На улицах Москвы к Дню Победы устанавливают мультимедийные экраны, на которых показывают документальную хронику под песни военных лет.
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