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Два автомобиля столкнулись в Серпухове

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
01:02
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18+ ВНИМАНИЕ!!! Видеоматериал содержит ненормативную лексику!
Два автомобиля столкнулись в Серпухове. Девушка за рулём белой "Lada Granta" выезжая со второстепенной дороги врезалась в тёмный внедорожник. Водитель внедорожника очень эмоционально воспринял аварию и выражал искреннее возмущение произошедшим. В салоне "Лады" находились двое малолетних детей в возрасте один год и девять лет, и старшей девочке понадобилась помощь экипажа "Скорой помощи". Также проезжавший мимо молодой водитель остановился и предложил свою помощь пострадавшим.
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