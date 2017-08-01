Два автомобиля столкнулись в Серпухове

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207114

Два автомобиля столкнулись в Серпухове. Девушка за рулём белой "Lada Granta" выезжая со второстепенной дороги врезалась в тёмный внедорожник. Водитель внедорожника очень эмоционально воспринял аварию и выражал искреннее возмущение произошедшим. В салоне "Лады" находились двое малолетних детей в возрасте один год и девять лет, и старшей девочке понадобилась помощь экипажа "Скорой помощи". Также проезжавший мимо молодой водитель остановился и предложил свою помощь пострадавшим.