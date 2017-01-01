В Таганрогском заливе массово дохнет рыба

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67 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207115

Гиблое место показал на видео мобильный репортёр из Ростовской области. В водах Таганрогского залива массово гибнет рыба. Берег, по словам автора ролика, усыпан безжизненными тушами. Кроме того, вода у береговой черты окрасилась в неестественный чёрный цвет. Местные жители предполагают, что причиной мора стало повреждение коллектора и попадание канализационных стоков в Азовское море.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Город Таганрог Ростовской области расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Берег усыпан мёртвой рыбой, вода у берега чёрного цвета. Местные жители считают, что это произошло из-за слива канализации в залив. Месяца полтора назад в нашем городе провалилась дорога в месте прохождения коллектора, и ожидаются новые обрушения. Срок его эксплуатации вышел в 2005 году, глубина прохождения коллектора от 3 до 8 метров".