В Таганрогском заливе массово дохнет рыба
- Автор:
- Natalia_taganrog
- Дата публикации:
- 09:40
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- 67
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Город Таганрог Ростовской области расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Берег усыпан мёртвой рыбой, вода у берега чёрного цвета. Местные жители считают, что это произошло из-за слива канализации в залив. Месяца полтора назад в нашем городе провалилась дорога в месте прохождения коллектора, и ожидаются новые обрушения. Срок его эксплуатации вышел в 2005 году, глубина прохождения коллектора от 3 до 8 метров".
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15.04 19:23 | Alex555
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