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В Таганрогском заливе массово дохнет рыба

Автор:
Natalia_taganrog
Дата публикации:
09:40
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Гиблое место показал на видео мобильный репортёр из Ростовской области. В водах Таганрогского залива массово гибнет рыба. Берег, по словам автора ролика, усыпан безжизненными тушами. Кроме того, вода у береговой черты окрасилась в неестественный чёрный цвет. Местные жители предполагают, что причиной мора стало повреждение коллектора и попадание канализационных стоков в Азовское море.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Город Таганрог Ростовской области расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Берег усыпан мёртвой рыбой, вода у берега чёрного цвета. Местные жители считают, что это произошло из-за слива канализации в залив. Месяца полтора назад в нашем городе провалилась дорога в месте прохождения коллектора, и ожидаются новые обрушения. Срок его эксплуатации вышел в 2005 году, глубина прохождения коллектора от 3 до 8 метров".

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