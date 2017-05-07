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Триумфальную арку на Кутузовском проспекте украсили ко Дню Победы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:40
  • 12
  • 0

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте украсили ко Дню Победы.

  • 12
  • 0

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