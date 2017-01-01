Жители Тосно недовольны состоянием подъездов в многоэтажке

Автор: RUR12 Дата публикации: 11:16

7

7 0

7

7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207120

В городе Тосно вход в бомбоубежище может превратиться в ловушку. По словам мобильного репортёра, в доме №59 на проспекте Ленина спуски практически ничем не огорожены. При этом, вход расположен рядом с крыльцом подъезда. А там, в свою очередь, очень опасные ступеньки, с которых с лёгкостью можно упасть или, оступившись, угодить в углубление бомбоубежищ. Местный житель считает, что здесь необходимо установить ограждения, чтобы обезопасить людей.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Город Тосно в Ленинградской области. Май 2018 года. На видео - подъезды дома №59 на улице Ленина. Рядом размещены бомбоубежища, ничем не огороженные. Щели в ступенях достигают такой величины, что запросто можно сломать ногу! Что нужно сделать, чтоб ЖКХ или местная власть сделала ремонт и установила ограждения?".