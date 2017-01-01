Жители Тосно недовольны состоянием подъездов в многоэтажке
- Автор:
- RUR12
- Дата публикации:
- 11:16
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- 7
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Город Тосно в Ленинградской области. Май 2018 года. На видео - подъезды дома №59 на улице Ленина. Рядом размещены бомбоубежища, ничем не огороженные. Щели в ступенях достигают такой величины, что запросто можно сломать ногу! Что нужно сделать, чтоб ЖКХ или местная власть сделала ремонт и установила ограждения?".
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