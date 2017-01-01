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В Иланском к озеру ведёт грязевое месиво

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
09:16
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От дороги - одно название. Так комментирует состояние проезжей части на Путейской улице мобильный репортёр из города Иланский. что в Красноярском крае. По словам автора ролика, путепровод ведёт к одному из излюбленных мест отдыха горожан - озеру Восточному. Но до водоёма по такой дороге можно добраться разве что на танке. Более того, вдоль проезжей части стоят жилые дома. И людям приходится каждый день преодолевать этот проблемный участок дороги.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Рядом с этой улицей находится популярное место отдыха - озеро Восточное. А от дороги к нему - одно название. Сплошное грязевое месиво. Асфальта как не бывало. На дороге мусор. Валяются дрова и куски шифера. На этой улице можно проводить или один из этапов ралли "Дакар", или провести прохождение танков и другой военной техники - всё равно асфальта нету. Как здесь проезжают машины - большой вопрос. Городские власти, ремонтируйте дороги!".

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