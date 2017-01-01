В Иланском к озеру ведёт грязевое месиво
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 09:16
-
- 28
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Рядом с этой улицей находится популярное место отдыха - озеро Восточное. А от дороги к нему - одно название. Сплошное грязевое месиво. Асфальта как не бывало. На дороге мусор. Валяются дрова и куски шифера. На этой улице можно проводить или один из этапов ралли "Дакар", или провести прохождение танков и другой военной техники - всё равно асфальта нету. Как здесь проезжают машины - большой вопрос. Городские власти, ремонтируйте дороги!".
- 28
Ещё
147
07.05 22:03 | Max_019
45
09:16 | AspirV
37
07.05 19:20 | Егор Лысиков
50
07.05 10:46 | Егор Лысиков
Комментарии (0)