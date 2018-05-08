Внедорожник влетел в стену колледжа на Каширском шоссе в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 11:14
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Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы. На Каширском шоссе автомобиль марки "Мерседес" с иностранными номерами вылетел с проезжей части, несколько раз перевернулся и врезался в фасадную часть здания колледжа. В результате аварии три человека, в том числе пешеходы, получили ранения и были госпитализированы в больницы. Обстоятельства аварии выясняются.
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