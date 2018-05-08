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Внедорожник влетел в стену колледжа на Каширском шоссе в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:14
  • 124
  • 2

Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы. На Каширском шоссе автомобиль марки "Мерседес" с иностранными номерами вылетел с проезжей части, несколько раз перевернулся и врезался в фасадную часть здания колледжа. В результате аварии три человека, в том числе пешеходы, получили ранения и были госпитализированы в больницы. Обстоятельства аварии выясняются.

  • 124
  • 2

Комментарии (2)

  • grinpavel2033
    11:47
    АГН "Москва" в 11:44 http://www.mskagency.ru/materials/2778310 08.05.18
  • MR_Denis
    13:07
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 11:44 http://www.mskagency.ru/materials/2778310, показан по ТК "Москва 24" в 12:10 и по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 11:45 8.05.18. Копии эфиров и ссылка на портал добавлены.
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