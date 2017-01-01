В Москве инвалиды-колясочники приняли участие в "Эстафете поколений"

Автор: coolzero Дата публикации: 11:26

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Накануне празднования 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве прошёл памятный пробег «Эстафета поколений». В массовой эстафете приняли участие инвалиды-колясочники из столицы, из Московской области, а также из других российских регионов. Пробег начался у Вечного огня в Александровском саду. Оттуда участники пробега с зажженным факелом отправились к парку Победы.

Эстафета поколений. Видео 1