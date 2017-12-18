Гигантский "дизлайк" повис в небе над Донецком

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 13:49

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207141

Гигантский "дизлайк" повис в небе над Донецком. На облако причудливой формы обратил внимание местный мобильный репортёр и прозвал воздушную массу "Великим донецким дизлайком". По словам автора ролика, необычное облако проплывало над городом 5 мая.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Поднимаю глаза и вижу вот такое чудное облако. То ли оно кому-то собралось ставить суровый донецкий дизлайк, но как-то еще не до конца решилось; то ли это подлодка, идущая вверх.Чего только у нас не увидишь - вон давеча на кабелях висела пара кроссовок. Но это уже совсем другая штука".