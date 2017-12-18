Гигантский "дизлайк" повис в небе над Донецком
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 13:49
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- 21
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Поднимаю глаза и вижу вот такое чудное облако. То ли оно кому-то собралось ставить суровый донецкий дизлайк, но как-то еще не до конца решилось; то ли это подлодка, идущая вверх.Чего только у нас не увидишь - вон давеча на кабелях висела пара кроссовок. Но это уже совсем другая штука".
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03.05 14:24 | natalitvinenko
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18.12.2017 12:40 | Dydy_Slava
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