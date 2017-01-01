Акция "Георгиевская ленточка" проходит в Екатерининском парке в Москве

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 13:53

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Акция "Георгиевская ленточка" проходит в Екатерининском парке. На протяжении многих лет эта акция проводится информационным агентством, "Студенческой общиной" при поддержке Правительства Москвы. На оживленных улицах, парках и площадях столицы активисты-волонтеры "Студенческой общины" раздают георгиевские ленточки всем желающим в знак солидарности и символом памяти Великой Победы.