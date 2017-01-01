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Сильный ветер поднялся в Донецке

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
15:16
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Деревья волнуются, как море. Эти кадры прислал мобильный репортёр из Донецка. Там поднялся сильный ветер. Порывы, по словам местного жителя, не утихают уже последние три дня. На улицах заметно похолодало.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Еще с воскресенья начался у нас ветер, весьма солидный в порывах. Холодный фронт подклинивался под теплый, да и подклинился. Сейчас, во вторник, достаточно холодно, небо обложено тучами. Ветер солидно качает деревья, цветущие кусты, травы и укачивает сорок, которые именно с качающихся веток хотят наломать палочек на гнездо. Деревья на терриконе волновались, как море".

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