Сильный ветер поднялся в Донецке
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 15:16
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- 20
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Еще с воскресенья начался у нас ветер, весьма солидный в порывах. Холодный фронт подклинивался под теплый, да и подклинился. Сейчас, во вторник, достаточно холодно, небо обложено тучами. Ветер солидно качает деревья, цветущие кусты, травы и укачивает сорок, которые именно с качающихся веток хотят наломать палочек на гнездо. Деревья на терриконе волновались, как море".
- 20
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03.05 14:24 | natalitvinenko
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