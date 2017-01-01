В Севастополе ремонт дороги не прошёл испытание временем
- Автор:
- MOOM1
- Дата публикации:
- 14:18
-
- 28
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Отремонтировали автодороги в прошлом году в Севастополе на пути от Северной до Качи и от Орловки до Саки. Сняли весь асфальт, прождали больше месяца, пока не развалилось основание, и покрыли новым асфальтом. На обочины выгребли глину из кюветов. Нет бы снятое покрытие уложить в обочины. Да и куда дели снятый асфальт? Теперь обочины плывут, а проезжая часть хуже, чем была до ремонта. Жаль государственных денег".
- 28
Ещё
33
13:55 | Di-Doc
49
09:16 | AspirV
Комментарии (0)