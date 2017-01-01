В Севастополе ремонт дороги не прошёл испытание временем

Автор: MOOM1 Дата публикации: 14:18

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207146

В Севастополе ремонт дороги не выдержал испытания временем. В прошлом году в Севастополе постелили новый асфальт на путепроводах, соединяющих несколько районов города. А сейчас местные жители обнаружили, что края новой дороги начали разрушаться. "Проезжая часть стала хуже, чем была до ремонта," - заключает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Отремонтировали автодороги в прошлом году в Севастополе на пути от Северной до Качи и от Орловки до Саки. Сняли весь асфальт, прождали больше месяца, пока не развалилось основание, и покрыли новым асфальтом. На обочины выгребли глину из кюветов. Нет бы снятое покрытие уложить в обочины. Да и куда дели снятый асфальт? Теперь обочины плывут, а проезжая часть хуже, чем была до ремонта. Жаль государственных денег".