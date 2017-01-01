Концертная программа, посвященная Дню Победы, проходит в районе Зябликово в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:42
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Праздничное мероприятие, посвященное Великой Победе, проходит в районе Зябликово в южном округе Москвы. В рамках празднования 73-й годовщины Великой Победы в районе прошло шествие "Бессмертного полка", горожане прошли по улице Мусы Джалиля до памятника Герою Советского Союза, татарскому поэту-антифашисту Мусе Джалилю. Для ветеранов, жителей и гостей района организована концертная программа с выступлением творческих коллективов и артистов, а также на протяжении праздничного мероприятия работает полевая кухня.
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