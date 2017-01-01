Праздничное мероприятие "Сирень Победы" проходит в Екатерининском парке

Автор: tim777 Дата публикации: 17:05

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207153

8 мая в центре Москвы в Екатерининском парке состоялось окружное мероприятие, посвященное 73-ей годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В акции приняли участие более 2,5 тысячи человек. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, а также жители ЦАО.Для участников акции выступил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. На детской площадке прошел квест "Мы знаем, помним, гордимся", на аллеях парка – различные мастер-классы. Работали полевые кухни, где всех желающих угощали солдатской кашей.Впервые акцию "Сирень Победы" провели в Москве в 2002 году, тогда в парке высадили 15 кустов сирени. Акция напоминает о том, что в мае 1945 года цветущая сирень стала самым популярным цветком – символом Победы.