В Старом Осколе начали ремонт опасных переходов через трамвайные пути

Автор: Николай Черных Дата публикации: 20:09

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В Старом Осколе в канун празднования Дня Победы начали ремонтировать опасные пешеходные переходы через трамвайные пути.

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207158

Вот, что пишет наш мобильный репортер: "В своём репортаже от 9 апреля я рассказывал о плачевном состоянии пешеходных переходов через пути скоростного трамвая в Старом Осколе. До сегодняшнего дня никакого ремонта здесь не предвиделось. И вот свершилось! Буквально за 1 день до Праздника Великой победы дорожники взялись за приведение опасного перехода в достойный вид. Неужто в Старый Оскол ожидается визит высокопоставленных гостей ? Или администрация города решила сэкономить на бензине для школьных автобусов к месту возложения цветов к памятникам и концертным площадкам? Ведь именно в одном из двух микрорайонов (м-не Маршала Жукова), которые соединяет данный пешеходный переход, находится главная открытая эстрадная арена города - Площадь Победы, здесь расположена стелла "Город воинской славы". Я как Мобильный репортер сегодня стал свидетелем, как сотни школьников со своими воспитателями в обход стройки через дорогу направились к местам праздничных событий. Как бы там ни было, а завтра работу по ремонту переходов будут оценивать еще десятки тысяч горожан. Активный ремонт с заменой брусчатки через рельсы и бордюров замечен и в других местах Проспекта А. Угарова. Скоро и для молодежи и для ветеранов, находящихся в курсе хода реконструкции, 9 мая наступит двойной праздник".