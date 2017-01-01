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В Южном Бутове в очередной раз повесили первернутый флаг России

Автор:
facebook1685064481531031
Дата публикации:
21:14
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В Южном Бутове в очередной раз повесили первернутый флаг России. Происходит такой казус каждый праздник.

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