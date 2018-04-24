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Три человека пострадали в массовом ДТП на юго-востоке Москвы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
22:22
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Вечером 8 мая на Рязанском проспекте в районе дома №с 6 произошло массовое ДТП с участием автомобилей "БМВ", "Мерседес", "КИА" и "Фольксваген". В аварии пострадали 3 человека, один из них был госпитализирован на вертолёте московского авиационного центра (МАЦ) в одну из больниц города. Автомобили получили различные механические повреждения. Вероятно авария произошла из-за не внимательности водителей, так как на пересечении 2-го Грайвороновского проезда и Рязанского проспекта не работает светофор. Движение в районе ДТП затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД. Во всех обстоятельствах предстоит разобраться.

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