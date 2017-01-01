В Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой
- Автор:
- duh-19701
- Дата публикации:
- 22:24
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- 15
В Невском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой.
- 15
В Невском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой.
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