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В Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой

Автор:
duh-19701
Дата публикации:
22:24
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В Невском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой.

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