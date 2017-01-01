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Улицы Рыбацкого в Санкт-Петербурге заволокло паром из-за прорыва трубы

Автор:
Daniil05
Дата публикации:
22:26
  • 14
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Улицы Рыбацкого района Санкт-Петербурга заволокло паром из-за прорыва трубы.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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