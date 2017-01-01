Улицы Рыбацкого в Санкт-Петербурге заволокло паром из-за прорыва трубы
- Автор:
- Daniil05
- Дата публикации:
- 22:26
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- 14
Улицы Рыбацкого района Санкт-Петербурга заволокло паром из-за прорыва трубы.
- 14
Улицы Рыбацкого района Санкт-Петербурга заволокло паром из-за прорыва трубы.
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