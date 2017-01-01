9 Мая сквер перед Большим театром вновь станет местом встречи ветеранов в Москве
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:27
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Театральная площадь — одно из традиционных мест празднования 9 Мая в Москве. В этом году сквер перед Большим театром вновь станет местом встречи ветеранов, где их будет ждать музыкальная программа. На сцене выступят оперные певцы и звезды российской эстрады. В программе исполнение оперных арий в сопровождении оркестра, а также музыка военного времени.
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