На Калужском шоссе внедорожник протаранил машину дорожной службы

Автор: Разведчик Дата публикации: 05:24

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Внедорожник "Тойота" протаранил две "ГАЗели" дорожной службы. Все автомобили двигались попутно в сторону области. В районе съезда на поселок Воскресенское водитель джипа не заметил, как в среднем ряду друг зу другом остановились две "ГАЗели". Избежать ДТП водитель "Тойоты" не смог и протаранил одну из "ГАЗелей". От сильного удара "ГАЗель" проехала вперед и врезалась в другую "ГАЗель". В момент ДТП в первой "ГАЗели" находились дорожные рабочие. Пострадали двое из них, их с различными травмами направили в больницы. На месте ДТП работали пожарные, которые смыли разлившееся топливо, наряды ГИБДД и медики. Движение в сторону области было незначительно затруднено. Все обстоятельства аварии устанавливаются.