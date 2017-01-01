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Река Чульпан в Якутии загрязнена отходами после добычи угя

Автор:
Alexandr_Yakutiy
Дата публикации:
19:16
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Вот такими варварскими методами добывают уголь в Якутии угольщики. Чистую, горную реку, превратили в отстойник для угольной пыли и шлака. Лёд который всегда был на реке голубого цвета, теперь черного цвета. В реке вместо песка и ила, теперь угольная сажа. Воду которую я в детстве пил из речки и не боялся не каких последствий, сейчас же не покупаешься, вода мутного, черного цвета. Исчезла рыба, это экологическая катастрофа, больше не как это не назовешь. На этой недели из Якутска в наш район прибыл министр охраны природы Якутии для разбирательств. Чем закончится всё покажет время.

Видео снято в Нерюнгринском районе поселка Чульман РС (Якутия), в на территории поселкового пляжа, 30 км. от города Нерюнгри.
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