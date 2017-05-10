s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Казахстане приготовили 73-х килограммовый торт для ветеранов

В Казахстане приготовили 73-х килограммовый торт для ветеранов

Автор:
Романов Сергей
Дата публикации:
09:06
  • 73
  • 0

Четвёртый год в городе Риддер Восточно-Казахстанской области по инициативе Акима Муратова Ж. К. и поддержке отдела предпринимательства готовят праздничный торт для ветеранов Великой Отечественной войны. Длина торта - 4 метра, ширина - 0.8 метра, а вес каждый год соответствует годовщине Победы - в этом году 73 килограмма.

  • 73
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
10:12 | Che_pu_ha
На Ямале прошла памятная акция "Бессмертный полк"
73 0
04.05 23:37 | Юрий Сидоренко
Разбитые дороги в городе Караганда
21 0
10:12 | Николай Черных
В селе Обуховка отмечают День Победы
202 1
10.05.2017 10:07 | Сергей Гришенков
День Победы отметили в казахстанском городе Риддер