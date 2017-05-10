В Казахстане приготовили 73-х килограммовый торт для ветеранов
- Автор:
- Романов Сергей
- Дата публикации:
- 09:06
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- 73
Четвёртый год в городе Риддер Восточно-Казахстанской области по инициативе Акима Муратова Ж. К. и поддержке отдела предпринимательства готовят праздничный торт для ветеранов Великой Отечественной войны. Длина торта - 4 метра, ширина - 0.8 метра, а вес каждый год соответствует годовщине Победы - в этом году 73 килограмма.
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