В Казахстане приготовили 73-х килограммовый торт для ветеранов

Автор: Романов Сергей Дата публикации: 09:06

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Четвёртый год в городе Риддер Восточно-Казахстанской области по инициативе Акима Муратова Ж. К. и поддержке отдела предпринимательства готовят праздничный торт для ветеранов Великой Отечественной войны. Длина торта - 4 метра, ширина - 0.8 метра, а вес каждый год соответствует годовщине Победы - в этом году 73 килограмма.