В селе Обуховка отмечают День Победы

Автор: Николай Черных Дата публикации: 10:12

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207200

Священным местом для каждого жителя этого села Обуховка, что в Белгородской области, является Братская могила, в которой покоятся останки 80 воинов Красной армии, погибших при Освобождении этого и других близлежащих к Старому Осколу сел от немецко-фашистских захватчиков . Сегодня, 9 мая, подножие монумента с высеченным на нем списком солдат стало местом проведения митинга и встречи ветеранов. В честь празднования Дня Победы к подножию мемориала защитников Родины легли живые цветы. Также здесь прошёл большой концерт, выставка, а гостей мероприятия угощали полевой кашей.Вот, что пишет мобильный репортёр:"308 человек из села Обуховка, что под Старым Осколом, ушли на фронта Великой Отечественной войны. 180 человек домой не вернулись. Священным местом для каждого жителя этого села является Братская могила, в которой покоятся останки 80 воинов Красной армии, погибших при Освобождении этого и других близлежащих к Старому Осколу сел от немецко-фашистских захватчиков. Подножие монумента с высеченным на нем списком солдат стало местом проведения митинга и встречи ветеранов. Большой концерт, выставка, полевая каша и салют - стали приятным дополнением к торжеству духа всех тех, кто прибыл в этот радостный день в Обуховку.На общенародном празднике, объединяющем многие поколения, выступили представители Старооскольского электро-металлургического комбината (ОЭМК), внесшего большую лепту в организацию праздничных мероприятий. На стендах выставки можно было увидеть фотографии работников комбината, кто воевал с врагом в годы Великой Отечественной. Ко всем ветеранам, детям войны и труженикам тыла со словами восхищения их ратным и трудовым подвигом обратился управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов.На сцене также выступили: победитель детского городского конкурса чтецов, артисты профессионального ансамбля и военный комиссар г. Старый Оскол Виктор Анисимов. Воспитанники Обуховской средней школы, участники шествия "Бессмертный полк", принесли с собой портреты солдат. К подножию мемориала защитников Родины легли живые цветы".