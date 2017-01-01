Парад Победы прошёл у сквера имени Кирова в Иркутске

Автор: Иркутянин Дата публикации: 10:48

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9 мая в столице Восточной Сибири прошёл Парад Победы. В нём приняли участие подразделения Минобороны РФ и силовые структуры местного Иркутского гарнизона, курсанты ВСИ МВД России. Также по улицам города прошла колонная военной техники. В этом году иркутянам показали такие единицы техники, как боевая противодиверсионная машина «Тайфун» от Иркутской ракетной дивизии и пусковая установка ЗРС С-300 войсковой части Ангарска. По площади проехали БТР-70М, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», противотанковая пушка «Рапира» и другие образцы боевых машин.