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«Бессмертный полк» прошёл по улицам Иркутска

Автор:
Иркутянин
Дата публикации:
10:58
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Тысячи жителей Иркутска встали в ряды “Бессмертного полка” в день Великой Победы. Дети, внуки и правнуки героев, победивших в Великой Отечественной войне, прошли по центральным улицам города с портретами своих героических предков.Прохождение колонны «Бессмертного полка» 9 мая в Иркутске было традиционным: первая из них построилась на улице Советской и прошла по улице Декабрьских Событий до Нижней Набережной. У Московских ворот к ней присоединилась вторая. Далее участники акции «Бессмертный полк» прошествовали вдоль трибун с ветеранами Великой Отечественной войны до улицы Российской.

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