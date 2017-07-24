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Новейшие истребители МиГ-31 с ракетой "Кинжал" и пилотажные группы возвращаются с Парада Победы над Красной площадью

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:15
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Авиационные расчеты истребителей, в частности истребители МиГ-31БМ с новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракетой (комплекс "Кинжал") и знаменитый "Кубинский бриллиант" - это группа из девяти самолетов - пяти Су-27 (Русские витязи) и четырех МиГ-29 (Стрижи), а также самолетов стратегической дальней авиации возвращаются с Парада Победы над Красной площадью.

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