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Башкирия отмечает День Победы

Автор:
alsulat
Дата публикации:
12:04
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Эти кадры из деревни Шипово, что в Республике Башкортостан. Здесь, у обелиска павшим в битвах Великой Отечественной войны, местные жители отдали честь памяти погибшим односельчанам. Ежегодно в строю "Бессмертного полка" по центральным улицам деревни проходят дети, внуки и правнуки героев. Этот год не стал исключением. Стоит отметить, что жители Шипово бережно хранят память, ухаживают за обелиском. По словам мобильного репортёра, на свои средства разбили здесь сквер и продолжают облагораживать прилегающих территории.

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