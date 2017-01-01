Башкирия отмечает День Победы

Автор: alsulat Дата публикации: 12:04

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Эти кадры из деревни Шипово, что в Республике Башкортостан. Здесь, у обелиска павшим в битвах Великой Отечественной войны, местные жители отдали честь памяти погибшим односельчанам. Ежегодно в строю "Бессмертного полка" по центральным улицам деревни проходят дети, внуки и правнуки героев. Этот год не стал исключением. Стоит отметить, что жители Шипово бережно хранят память, ухаживают за обелиском. По словам мобильного репортёра, на свои средства разбили здесь сквер и продолжают облагораживать прилегающих территории.