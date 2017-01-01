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Вертолёты и самолёты пролетели над Москвой в День Великой Победы

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
12:40
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Жители Москвы смогли увидеть пролет военной авиации над городом, которая приняла участие в Параде Победы. Над столице пролетели более 70 единиц техники, а именно вертолеты, стратегические самолеты дальней авиации и истребители.

Жители и гости столицы смогли наблюдать в центре столицы военные вертолёты, десятки гражданских и военных самолётов, ракетоносцев Ту-160, дальних бомбардировщики Ту-22МЗ и Ту-95МС. В этом году впервые в параде приняли участие два новейших истребителя-перехватчика МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной обороны, знаменитый "Кубинский бриллиант", Су-27 "Русские витязи", МиГ-29 "Стрижи". В конце Парада Победы из замыкающей летательной техники был выпущен Российский триколор. Всего было задействовано 75 единиц воздушной техники.
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