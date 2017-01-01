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Авиация пролетела над Красной Площадью в ходе Парада Победы в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
13:21
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9 мая 2018 года отмечают День Победы. Ровно 73 года назад Красная армия и советский народ одержали победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. В честь праздника на Красной Площади в Москве прошёл Парад Победы. В нём приняли участие российские военные, по брусчатке проехали образцы военной техники. А в небе над самым сердцем столицы состоялся воздушный парад. В воздух поднялись 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

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