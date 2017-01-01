Пожар на свалке произошёл в Нижневартовске
- Автор:
- golden-86rus
- Дата публикации:
- 14:38
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- 15
Пожар на свалке произошёл в Нижневартовске.
- 15
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38
07.05 19:20 | Егор Лысиков
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08.05 10:16 | Хораськин Андрей
Пожар на свалке произошёл в Нижневартовске.
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