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Пожар на свалке произошёл в Нижневартовске

Автор:
golden-86rus
Дата публикации:
14:38
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Пожар на свалке произошёл в Нижневартовске.

  • 15
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