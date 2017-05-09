В ямальском посёлке Ямбург прошла акция "Бессмертный полк"
- Автор:
- A.Mihailov
- Дата публикации:
- 14:30
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Жители посёлка Ямбург, что в ЯНАО, встали в ряды “Бессмертного полка” в день Великой Победы. Дети, внуки и правнуки героев, победивших в Великой Отечественной войне, прошли по центральным улицам города с портретами своих героических предков. Кроме того, над колонной развевались георгиевские ленты, российские триколоры. Кругом раздавались песни военных лет, а также громогласное "Ура!".
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