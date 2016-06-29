Большой розарий открылся в парке "Сокольники" в Москве
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 14:40
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- 12
По традиции, 9 мая, открылся Большой розарий в парке "Сокольники", вход для посетителей сегодня бесплатный.
- 12
По традиции, 9 мая, открылся Большой розарий в парке "Сокольники", вход для посетителей сегодня бесплатный.
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