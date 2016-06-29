s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Большой розарий открылся в парке "Сокольники" в Москве

Большой розарий открылся в парке "Сокольники" в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:40
  • 12
  • 0

По традиции, 9 мая, открылся Большой розарий в парке "Сокольники", вход для посетителей сегодня бесплатный.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
15:59 | LaimeLaim
Празднование Дня победы в народном парке на Ленинском проспекте
54 0
12:27 | Uwis
Торжественное шествие ветеранов прошло в парке "Сокольники" в честь Дня Победы
169 2
29.06.2016 21:58 | LaimeLaim
В Большом розарии в парке "Сокольники" зацвела жимолость Гекрота